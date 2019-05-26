فيفا يهنئ #النصر بالتتويج بطلا لـ #دوري_كأس_الأمير_محمد-بن_سلمان_للمحترفين

قدم السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التهنئة إلى مجلس إدارة نادي النصر، واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، وجماهير النادي، بمناسبة تحقيق الفريق الأول، لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبر رئيس الاتحاد الدولي، عن صعوبة المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعن العمل الكبير الذي قدمته إدارة نادي النصر، جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتوج النصر بلقب الدوري السعودي، للمرة الثامنة في تاريخه، عقب حصد 70 نقطة، ليصبح الأكثر حصدًا للنقاط في تاريخ المسابقة.