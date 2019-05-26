بارتوميو يستفز جماهير #برشلونة ويؤكد بقاء #فالفيردي

هنأ رئيس برشلونة جوسيب بارتيميو فالنسيا بالفوز على حساب فريقه بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية.

وأشار رئيس النادي الكتالوني أن الخفافيش استحقوا الفوز لأنهم قدموا مباراة كبيرة، كما شكر جماهير ناديه على دعم اللاعبين.

وبخصوص المدرب إرنيستو فالفيردي، قال بارتيميو: “فاليردي لديه عقد معنا، ولا أعتقد أنه مسؤول عن الهزيمة، لقد قاتلنا في الشوط الثاني”.

وأكد بارتيميو أن خسارة لقب الكأس ليست نهاية العالم، وأن فريقه لن يتوقف عن القتال، كما أن هذا الموسم لا يمكن اعتباره فاشلاً لأن الفريق حقق لقب الدوري الإسباني، وأن كل المشاكل التي حدثت كانت في مباراتين فقط، نهائي الكأس ومباراة ليفربول في أنفيلد.