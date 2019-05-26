جسفت عسير تقيم محاضرة “التجانس بين الفنون البصرية ومدخل STEAM “

أروى عبدالله

بحضور نخبة من المهتمين بالفنون التشكيلية والفوتوجرافية، والسينمائية، إضافة إلى معلمي الفنون وضمن أنشطتها خلال (شهر رمضان وصيف عسير) لهذا العام أقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير محاضرة لأستاذ تقنيات التعليم والتعلم الاليكتروني المساعد بجامعة الملك خالد، والمدرب الدولي من (كواليتي مارتز) بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور مصطفى إبراهيم بعنوان “التجانس بين الفنون البصرية ومدخل STEM ” قدمها وأدارها مدير جسفت عسير الدكتور علي مرزوق بمركز الملك فهد الثقافي/قرية المفتاحة التشكيلية بأبها يوم أمس الجمعة 1440/19/9 الساعة 10،30 مساءً.

وقد ذكر المحاضر بأن هناك أفكاراً جديدة ظهرت مع التطور التعليمي والتقني، منها فلسفة STEAM وفيها يتم دمج العلوم المختلفة، والفصل بينها يكون حسب النشاط وطبيعة الموضوع، والعالم يتغير باستمرار، وتخصصات “STEM” تتعلق بمهارات رئيسة تتطور مع الزمن سواء كانت القدرات الحسابية، أو التفكير النقدي، أو مهارات التحليل الذهني، أو تحويل الأفكار إلى تطبيقات بما يساعد الفرد على تعلم مهارات ستساعده في عمله اليومي وسيتمكن من الإفادة من مواهبه بشكل لا يمكنه تصوره.

يذكر أن مصطلح (STEM) هو إختصار إلى “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، ثم أضيف لها الفنون (Arts) فأصبح المصطلح بهذا المسمى (STEAM) ، وهي تعني الأحرف الأولى من Science Technology Engineering Arts Mathematics ، وهي مجموعة الحقول الأكاديمية التي من شأنها أن تفتح الباب واسعاً على عالم من الفرص والإحتمالات، محفزة روح المغامرة لدى المبدع ومساره المهني، وهكذا تحدث تغييراً بداخلك وفي العالم الذي تحيا فيه.