حساب_المواطن يوضح.. هل يتم #الإيداع حال إيقاف الخدمات؟

صحيفة الخليج الالكترونية كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتم على الدعم حال إيقاف خدمات المستفيد الرئيسي من الدعم. وقال البرنامج ردًّا على سؤال بهذا الشأن: في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا “نشط” وكنت مستحقًّا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

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