بايرن_ميونيخ يتوج بـ #كأس_ألمانيا على حساب #لايبزيج ويكمل الثنائية المحلية

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ19 في تارخيه بعد الفوز على لايبزيج بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي ببرلين.

الفريق البافاري أنهى الشوط الأول متقدماً برأسية مميزة من المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 29.

وأمن كينجسلي كومان نتيجة المباراة للبافاريين في الدقيقة 78، قبل أن يسجل ليفادوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وبذلك ينجح المدرب نيكو كوفاتش في الظفر بالثنائية المحلية بموسمه الأول مع البايرن.