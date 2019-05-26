فنزويلا.. ارتفاع قتلى اشتباكات في مركز توقيف للشرطة إلى 29

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفع، السبت، عدد قتلى اشتباكات اندلعت الجمعة في مركز توقيف للشرطة بفنزويلا، إلى 29.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السجناء في مركز للشرطة بريف ولاية بورتوغويسا استولوا على أسلحة وهاجموا بها عناصر الشرطة.
وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 29 موقوفًا، وإصابة 19 شرطيًّا، دون إشارة المصادر عن إصابات بين الموقوفين.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام فنزويلية عن مقتل 23 موقوفًا، قبل حديثها عن ارتفاع الحصيلة. -
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