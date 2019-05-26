شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلى نجم اتحاد جدة يزور المسجد الحرام بعد إسلامه: اليوم ولدت من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول زيارة له للمسجد الحرام بعد إسلامه، قال لاعب اتحاد جدة السابق إبراهيم سيرجيو، إنه اليوم ولد من جديد، بعد أن كان تائها لمد 45 سنة، حسب وصفه.

وقال في فيديو نشرته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عبر موقعها في تويتر: "لقد أتيت إلى هنا ولم أتخيل أني سأكون أمام الكعبة أبدا، لقد أتيت ولم أعلم ماذا أفعل، هل أبكي، لا أعلم لكن بعد ذلك هدأت لأن الله يعلم كل شيء.. وقادر على كل شيء وأعتقد أن هذا وقتي".

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وتابع:" 45 سنة كنت تائها واليوم ولدت من جديد، هناك شخص غير حياتي وتفكيري وكنت أفكر في هذا كثيرا، في هذا الأسبوع اتخذت أفضل قرار في حياتي"