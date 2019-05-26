الملك سلمان يصل مكّة المكرمة لقضاء العشر الأواخر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



مكة المكرمة: وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء السبت إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، "لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان بجوار بيت الله الحرام"، بحسب وكالة (واس).

وكان في استقبال الملك عدد من الأمراء والسياسيين ورجال الدين الكبار.

وقضاء الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان بالقرب من مكة، تقليد دأب عليه ملوك السعودية، وقد سنّه الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، واستمر على نهجه من خلفه في قيادة السعودية.

Advertisements

وتتحول مكة، خلال العشر الأواخر من رمضان، إلى وجهة دينية وسياسية، يقصدها مسلمون من جميع أصقاع الأرض لأداء العمرة والاعتكاف، وأيضًا يعتبرها ساسة وقادة فرصة لأداء العمرة ولقاء العاهل السعودي.

واعتاد ملوك السعودية، أن يقضوا العشر الأواخر من رمضان في مكة المكرمة حتى أضحت استقبالاتهم للقادة والزعماء خلال تلك الفترة تُسمى بـ"دبلوماسية العشر الأواخر".‎