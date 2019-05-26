اخبار الخليج

الداخلية التونسية تنفى اعتداء متشددين على مقهى بسبب الإفطار فى نهار رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تنفى اعتداء متشددين على مقهى بسبب الإفطار فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله حول تعرض أحد المقاهي بجهة رادس إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين على خلفية الإفطار في رمضان وفتحه للمواطنين وقبوله للمرتادين قبل توقيت الإفطار.

 

وقالت الوزارة - في بيان اليوم،الأحد، إنه "حوالي الساعة 18.30 (بالتوقيت المحلي) وبينما كانت مجموعة من عمال المقهى من بينهم فتاتان بصدد الاستعداد لفتح المقهى مع توقيت الإفطار مرت سيارة على متنها مجموعة من الشبان بادروا بالاعتداء لفظيا على الفتاتين العاملتين بالمقهى وتطور الخلاف بتبادل العنف، ثم غادرت السيارة لتعود بعد مدة قصيرة مصحوبة بمجموعة أخرى من المنحرفين الذين تولوا الاعتداء على العاملين بالمقهى وإتلاف جزء من تجهيزاته وإحراق الواجهة الأمامية له".

Advertisements

 

وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع والتعريف بالمعتدين ومواصلة القبض عليهم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التونسية تنفى اعتداء متشددين على مقهى بسبب الإفطار فى نهار رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا