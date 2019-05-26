شكرا لقرائتكم محكمة دولية تطالب روسيا بإطلاق البحّارة الأوكرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 16:48

طلبت المحكمة الدولية لقانون البحار (مقرّها هامبورغ) من روسيا الإفراج "فوراً" عن 24 بحارة أوكرانياً تحتجزهم منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد حادث بحري قبالة شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو.



وقال رئيس المحكمة جين يون بايك: "على روسيا أن تفرج فوراً عن العسكريين الأوكرانيين وأن تسمح بعودتهم الى أوكرانيا".

كما طلب القضاة من موسكو أن تسلّم كييف "فوراً"، السفن الحربية الثلاث التي صادرتها لدى مرورها في مضيق كيرتش قبالة القرم.

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واعتبرت أولينا زركال، نائب وزير الخارجية الاوكراني، أن القرار "يشكّل إشارة واضحة لروسيا بأنها لا تستطيع انتهاك القانون الدولي من دون عقاب". وأعربت عن أملها بأن تتجاوب "سريعاً وفي شكل كامل" مع حكم المحكمة.

وتؤكد كييف انها ابلغت موسكو بوجهة السفن قرب المضيق، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي. ورفعت الملف الشهر الماضي الى المحكمة التي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، الذي صدر عام 1982 واعترفت به 168 دولة، بينها روسيا.

لكن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة، في خلاف تعتبره "عسكرياً"، وتريد محادثات بين الطرفين.