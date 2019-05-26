الإمارات ترأس اجتماعاً دولياً في بروكسل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



ناقشت اللجنة الدولية للأسلحة والذخائر (سي اي بي) في اجتماعها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة دولة الإمارات، الإجراءات الوقائية بفحص الأسلحة النارية والذخائر الخفيفة والتأكد من سلامة تصنيع المنتجات.

وأشاد العميد عبدالرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي رئيس وفد الدولة المشارك، بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الدولية والمنظمات المختصة التي تتفق فيما بينها على مواصفات ومعايير خاصة بجودة الأسلحة النارية والذخائر التي تقوم بتصنيعها، لافتاً إلى أن الاجتماع ركز على أهمية أن تتوافق تلك المعايير مع أغراض الأمن والسلامة للمستخدمين.

وضم وفد الدولة في عضويته النقيب علي المزروعي مدير مركز الفحص جودة الأسلحة والذخائر بشرطة أبوظبي، والنقيب محمد العامري من المركز.

وكان وفد الدولة وفريق العمل من شرطة أبوظبي في قطاع شؤن الأمن والمنافذ، قد تسلم شعار اللجنة في الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمدينة ليون الفرنسية، مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وذلك تمهيداً لاستضافة أبوظبي للاجتماع الرسمي ال٣٥ للجنة والذي من المقرر انعقاده في العام 2020.