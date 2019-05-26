شكرا لقرائتكم خبر عن زايد زرع في أبنائه المواطنين معنى التسامح ونبذ الكراهية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: ملحم الزبيدي

أكدت فعاليات اجتماعية واقتصادية وأمنية أن الإمارات قامت وتأسست على قيم ومعاني الأخوة الإنسانية، وأن الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، زرع معنى التسامح وقيمه في هذه الأرض الطيبة وأبنائها المواطنين، ونبذ التمييز وإثارة خطاب الكراهية.

أوصت الفعاليات على هامش المجلس الرمضاني الذي استضافه رجل الأعمال سالم الموسى رئيس مشاريع سالم أحمد الموسى، تحت شعار «الأخوة الإنسانية ومكافحة التمييز والكراهية»، بضرورة أن ترسخ قيم ومعاني التسامح في حياة وعقول أبنائنا من النشء الجديد عن طريق المناهج التعليمية في المدارس والجامعات وعبر وسائل الإعلام.

كما دعوا إلى إسقاط أقنعة الزيف والكذب عن وجوه الذين يثيرون التمييز والكراهية والحروب باسم الدين، وما هم إلا دخلاء عليه، مع التأكيد على أهمية نشر التوعية حول دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية والتمييز، وضرورة متابعة ومراقبة أبنائنا في كيفية وطبيعة استخدامهم للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

سالم الموسى: مجالسنا مدارسنا

أكد رجل الأعمال سالم الموسى أهمية المجالس ودورها الكبير في نشر التوعية والثقافة والعلم وتبادل الآراء بين مختلف أطياف المجتمع. وقال: نشأت في مجلس الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وعشت معه فترة طويلة أدركت خلالها معنى التسامح، فمجالسنا مدارسنا، نتعلم منها الكثير وتزرع فينا روح التسامح والمحبة. والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، هو الأب الذي بنى أسس التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى في أيام ما قبل تأسيس الاتحاد، ورسخ فينا أهمية التواصل بين أفراد المجتمع، وبذلك أدركنا أهمية عقد المجالس لتبادل الآراء والأفكار ويتعلم فيها الكبير الصغير، ونتوقف عند أهم القضايا، ونتحدث مع أبنائنا عن ذكرياتنا مع آبائنا وأجدادنا، وننقل لهم ما تعلمنا وننشئهم على التواضع والتسامح.

ضاحي خلفان: الأخوة ثقافة راسخة

وأشار الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إلى أن الأخوة الإنسانية والتسامح ليس بجديد علينا، حيث تأسست الإمارات على هذه القيم والمبادئ، كما أن الشيخ زايد أسس قيم التسامح وعمل على ترسيخها على أرضنا الطيبة، وله العديد من التسجيلات المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تتعلق بالتسامح منذ عقود حتى قبل تأسيس الاتحاد، وكان وجه رسالة لأبنائه المواطنين للوقوف إلى جانب الأصدقاء والأشقاء الوافدين والمقيمين على أرض الإمارات، وأن يعاملوا بسواسية ورقي وإنسانية وطيبة فيها الكثير من معاني التسامح والأخوة بعيداً عن التمييز.

استيفانوس: روح التسامح

قال القس ماركوس استيفانوس، راعي الكنيسة القبطية في دبي: نشعر على أرض الإمارات بروح التسامح والإنسانية بين الجميع، كل الشكر والتقدير والامتنان لقيادة هذه الدولة الرشيدة على كل ما تقدمه وتبذله في سبيل التسامح والإنسانية بين الأديان والشعوب.

وأشار استيفانوس إلى خطة الله في خلق الإنسان ليعيش بمحبة وسلام ومساواة وخلود، وميزه عن بقية المخلوقات بخلقته وصورته، لكن كان للإنسان رأي آخر، واختار خطة أخرى، لأنه مخلوق حر يستطيع أن يفكر ويتخذ قراراته، حيث اختار البعد عن الله، عندما وقع في الخطيئة بقتل أخيه.

قطب عبدالحميد: 4 إشارات سماوية

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قال الدكتور قطب عبدالحميد الواعظ في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: أكرمنا الله تعالى بالعديد من الرسائل والإشارات في ما يتعلق بالأخوة الإنسانية والتسامح ونبذ التمييز ونشر خطاب الكراهية، وهذه الإشارات هي:

الأولى: في باب مكافحة الكراهية والتمييز، لا بد من إعطاء الحريات حتى يسعد الإنسان، وفي قمة هذه الحريات الحرية الدينية، فالناس لا يكرهون على دينهم ولا على عقيدتهم.

الثانية: وتتعلق بعدم ازدراء الأديان، ولو كان هذا الدين أصناماً أو حجارة تعبد من دون الله الذي حظر ومنع أي احتقار وازدراء للعقائد والأديان.

الثالثة: وتتعلق بالأخوة الإنسانية، فالناس كلهم انبثقوا من نسل واحد، البشرية كلها أسرة واحدة مردها إلى أب واحد وأم واحدة.

الرابعة: وتتعلق بالحوار، فالله تعالى شرع الحوار الذي له ضوابطه ومقاصده وأساليبه التي يجب أن تقف عليها وعندها البشرية كلها لتعرف حقيقة هذا الدين.

وأوصى بأن ترسخ فكرة التسامح عن طريق المناهج التعليمية في المدارس والجامعات وعبر وسائل الإعلام، وأن يكشف الزيف والكذب عن الذين يثيرون التمييز والكراهية والحروب باسم الدين، فهم دخلاء عليه.

ضرار بلهول: غريزة في الإماراتيين

قال ضرار بلهول المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: لا يقاس التسامح فقط على مستوى الإمارات، وإنما على مستوى مؤشر القيم العالمي، الإمارات تصدرت المركز الثاني من حيث التسامح ومؤشر قياس نظرة المجتمع للسلمية، حيث سجلت الدولة نقطة 11.4، على الرغم من أن الدولة التي احتلت المركز الأول تحتضن جنسية واحدة فقط مقارنة بأكثر من 200 جنسية تعيش بسلم وسلام.

فيصل البنا: المساواة وعدم التمييز

وقال العقيد فيصل حسن البنا مدير الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي: «تضمن دستور دولتنا العديد من النصوص التي تؤكد مسألة المساواة وعدم التمييز بين الأفراد، ليس فقط على مستوى المواطنين بل حتى على صعيد المقيمين أيضاً».

أحمد سليمان: قنبلة تهدد المجتمعات

دعا أحمد سليمان الحسن مدير الشؤون القانونية في هيئة الصحة بدبي إلى نشر التوعية فيما يتعلق بوسائل العالم ومواقع التواصل الاجتماعي ودورها في نشر خطاب الكراهية والتمييز، ومتابعة ومراقبة أبنائنا من حيث كيفية وطبيعة استخدامهم للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

سلطان السويدي: التمييز والكراهية مرفوضان



قال سلطان صقر السويدي، الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للشباب والرياضة: إن قضية التمييز ونشر خطاب الكراهية مرفوضة في مجتمعنا، حتى قبل قيام الدولة، كما أن الإنسان في الإمارات متسامح ومرحب بالبشر من دون ضرر ولا ضرار.