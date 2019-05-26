تشغيل 8 محطات جهد 33 كيلوفولت بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامجاً لتطوير وتعديل الشبكات في عدد من المناطق، بالإضافة إلى تشغيل 8 محطات جديدة جهد 33 كيلوفولت منذ بداية العام الحالي، مما يساهم في تحقيق الثبات والاستقرار للشبكات الكهربائية.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن دعم ومتابعة سموه المستمرة تشكل حافزاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وإنجاز مشروعات المحطات، وتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها الإمارة مما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه منوهاً بأن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة بمعدل 4% سنوياً.

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن المشروعات الجديدة التي أنجزتها الهيئة منذ بداية عام 2019 تشمل الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 8 محطات جهد 33 كيلوفولت تشمل محطات الغبيبة2 ومحطة مصنع الأسمنت والسيوح3 والنهدة8 وتلال سيتي ونسمة والسيوح2والجرينة2، كما انتهت من تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية في عدد من المناطق شملت تعديل شبكات 33 كيلو فولت في أبوشغارة والقاسمية وتعديل شبكات 11 كيلوفولت في أبوشغارة.