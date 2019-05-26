شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الإمارات والأردن نموذج للأخوة المتجذرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المملكة الأردنية الهاشمية بعيد استقلالها، مؤكداً أن الإمارات والأردن نموذج في الوحدة والأخوة المتجذرة.

وقال سموه على «تويتر»: «تهانينا للأشقاء في المملكة اﻷردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.. مناسبة مجيدة تخلد ذكرى انطلاقة الأردن نحو آفاق البناء والتنمية الشاملة وهو اليوم في ظل قيادة أخي الملك عبدالله بن الحسين يحث الخطى نحو التطوير والنهضة الحضارية.. اﻹمارات واﻷردن نموذج في الوحدة واﻷخوة المتجذرة».

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