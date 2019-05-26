البرهان يتفق مع السيسي على أولوية دعم «الإرادة الحرة» للسودانيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، على أولوية دعم «الإرادة الحرة» للشعب السوداني واختياراته، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت مصادر مطلعة أنه تم تشكيل لجان بين البلدين، من بينها لجان أمنية، ستكون مسؤولة عن إجراءات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.

وأكد السيسي والبرهان استمرار الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على مراجعتها لتتناسب مع الأحداث الحالية وإدخال أي تعديلات إذا لزم الأمر.

وذكرت مراسلة صحفية أن السيسي والبرهان بحثا في ملف سد النهضة والسلام مع جنوب السودان، كما ركزت المباحثات المصرية السودانية على زيادة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس الماضي، إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان الرئيس المصري عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان في حضور بعض الدول الإفريقية في 23 إبريل الماضي.

وقال السيسي خلال تلك القمة إن «الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة في السودان، يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة».

وأضاف «نحن كدول جوار للسودان ودول تجمع «إيغاد» وكشركاء إقليميين، نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه».

ووصل البرهان مصر، في أولى زياراته الخارجية، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.

ونقلاً عن مصدر، أفادت مراسلة «العربية» أن رئيس المجلس العسكري أكد أنه لا علاقات مع دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج أو على حساب مصر ودول الخليج.

وبحسب المصدر، فقد شكر البرهان مصر ودول الخليج على مساندة السودان.

وأكد البرهان، أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه وأنه يدعم العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

في المقابل، تم التأكيد لرئيس المجلس العسكري على وجود دعم عربي مصري - خليجي لدولة السودان على كافة الأصعدة.(وكالات)