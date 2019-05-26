الإمارات تشارك في سجلات عالمية للأبحاث الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكد د.سهيل الركن، رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، في هيئة الصحة في دبي، رئيس شعبة الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية، أن هناك 15 سجلاً عالمياً للأبحاث الطبية في العالم، منها أمراض الروماتيزم والجلطات الدماغية والتصلب اللويحي، وتشارك الإمارات بتلك السجلات لإجراء الأبحاث والتوصل لنتائج أكثر دقة.

وأكد أن الأبحاث الطبية عالمياً، انتقلت من التركيز على الأبحاث السريرية والدوائية إلى أبحاث الذكاء الاصطناعي، عبر إجراء البحث على نوعية الأدوية المناسبة للمريض ذاته، وقد تختلف عن المريض الآخر، عبر الأبحاث التي تركز على التركيب الجيني للشخص، وحاليا تلك الممارسات موجودة في الأبحاث خارج الدولة، وغير موجودة في الأبحاث المحلية. ودول العالم تنفق المليارات على المختبرات والأبحاث، وحاليا قل الإنفاق عليها، بالتركيز على الأبحاث الذكية.

وقال: طبقت فعلياً الأبحاث الطبية المتعلقة بالتشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشعة الدماغية للمريض، ودقتها أفضل عن عين الطبيب المجردة. وفي دبي لدينا اللجنة المركزية للإشراف على الأبحاث، وتعتمد 300 بحث سنوياً، ولدينا الأبحاث السريرية والسجلات الطبية وأبحاث المختبرات الطبية، وتنشر تلك الأبحاث في المجلات العلمية المحلية والعالمية. وأخيرا دعم إنشاء جائزة الأبحاث الطبية لتكريم أهم الأطباء المهتمين بالأبحاث، وهذا مؤشر على التركيز والاهتمام بالأبحاث الطبية مادياً ومعنوياً.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل مجال الأبحاث الطبية، بالتعاون مع أعرق المؤسسات البحثية، بإشراف مباشر من المدير العام لهيئة الصحة في دبي.

وقال: إن الهيئة فعلت منهجية جديدة للبحث العلمي المتخصص، تواكب في مضمونها وأهدافها عمليات التحول النوعي للهيئة، للوصول إلى مؤسسات ومنشآت صحية عالمية.