الجيش اليمني يقطع «وريد» الحوثي في تعز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات:



أعلن محافظ تعز نبيل شمسان، في وقت مبكّر، أمس، انطلاق معركة «قطع الوريد» ضد ميليشيات الحوثي في المحافظة. وأفادت قوات الجيش اليمني، أمس، بمقتل أكثر من 13 عنصراً من المسلحين الحوثيين بمعارك في محافظة تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي، قوله: إن «وحدات من اللواء هاجمت مواقع الميليشيات الانقلابية، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة (في تعز)». وأوضح المصدر: إن تلك المواقع تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات شمالي مدينة تعز، وأضاف: إن «مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل»، مشيراً إلى أن المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصراً من الحوثيين.

مصدر محلي في المدينة، أكد أيضاً اندلاع المواجهات في جبهات الأربعين وكلابة وعصيفرة والزنوج، مشيراً إلى أن أعنف المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي تدور في جبهة الجهيم شرقي المدينة وسط قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة ومختلف أنواع الأسلحة. وأوضح: إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين ومرابض مدفعية هاون وقامت بتدميرها، وكذلك مواقع تمركز قناصة الميليشيات في مباني الجهيم والحرير.

وسيطرت القوات المشتركة والحزام الأمني على 11 موقعاً في جبهة قعطبة شمالي محافظة الضالع بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن المواقع التي تمت السيطرة عليها ممتدة من قرى حُمر وحتى قرى هجار، وسدر، ويمر، وغول زيد، وغول الحاج علي، ولكمة ثعلان، وغول الدواب، وتباب دبيان، ووادي دبيان، وقرن الزريبه، ومقاسم عصيد، وتبة خزان شخب. وتقترب القوات المشتركة والحزام الأمني من هجار شمالي قعطبة، بالتزامن مع الاقتراب من منطقة شخب غربي قعطبة؛ بعد السيطرة على المرتفعات الجبلية المحيطة بها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين، وأسر أكثر من 10 آخرين وتدمير آليات قتالية، والاستيلاء على عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر. كما قتل وأصيب عدد من أفراد القوات المشتركة. ويأتي تقدم القوات المشتركة والحزام الأمني بعد استكمال تأمين منطقة ‎باب غلق الاستراتيجية، والتقدم نحو مناطق هجار وشليل و‎سليم، شمالي قعطبة، وكذلك بعد السيطرة على جبل صامح الاستراتيجي ومنطقة القفلة والاقتراب من الفاخر غربي قعطبة والتقدم باتجاه العود في عمق محافظة إب.

وبعد الخسائر التي لحقت بهم مؤخراً في جبهات القتال في الضالع، ونظراً لقلة عدد المقاتلين، لجأ الحوثيون إلى زراعة مواقعهم بالألغام والمتفجرات، علاوة على تفخيخ العبارات والجسور وقطع الطرقات. كما أوقفت قيادات المتمردين القيادات والمسؤولين الميدانيين في جبهات الضالع وأحالت بعضهم للتحقيق، عقب فشلهم في المحافظة على المواقع التي كانوا يسيطرون عليها، والخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها.

ولم يقتصر الأمر على مشرفي جبهات الضالع، فقد طالت الاعتقالات التي نفذها ما يسمى ب«جهاز الأمن الوقائي» التابع للحوثيين، عدداً من مشرفي الجماعة في صنعاء وذمار وإب؛ بتهمة التخاذل عن حشد المقاتلين إلى جبهات القتال، خاصة الضالع؛ حيث كانت الخسائر فادحة، وتتطلب تحركات سريعة للحشد والتعويض عن مئات القتلى الذين قتلوا.

وقالت مصادر يمنية: إن الحوثيين عاودوا نشاطهم في صفوف اللاجئين الأفارقة؛ بهدف التجنيد والدفع بهم إلى جبهات القتال. وأضافت المصادر: إن بعض المشرفين الذين فشلوا في إقناع رجال القبائل بالزج بأطفالهم وشبابهم إلى الجبهات، لجأوا إلى التحرك في صفوف اللاجئين الإثيوبيين والصوماليين في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم. وأشارت المصادر، إلى أنهم يستقطبون الشباب والأطفال من اللاجئين، وأن أكثر من 75 لاجئاً إفريقياً يتم تدربيهم في معسكرات خاصة، تمهيداً للزج بهم إلى محارق الموت.

وشن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات على تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة حجة. وأفادت مصادر عسكرية أن تلك التعزيزات عبارة عن مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها.