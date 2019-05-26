ضاحي خلفان يكرم 20 طالباً وطالبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعا الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي جميع المواطنين إلى تسجيل أبنائهم في المدارس القرآنية لإخراج جيل يعتمد عليه من العلماء.

وقال: إن مسؤولية تحفيظ القرآن تقع على عاتق أولياء الأمور، فهم الذين يشجعون أبناءهم على ذلك، وقد رأيت بعض أولياء الأمور يحضرون أبناءهم إلى مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن مباشرة بعد خروجهم من مدارسهم، وينتظرون داخل ساحة المدرسة حباً في كتاب الله وأملاً في أن يحفظه أولادهم.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بمجلسه الرمضاني للطلبة الفائزين في المسابقات الخارجية من طلاب مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن الكريم، والطلاب المتميزين في نتائج تقييم الربع الأول ٢٠١٩ بالمدرسة، وعددهم ٢٠ طالباً، وبحضور رجل الأعمال غانم مطر السويدي، وعدد من كبار المسؤولين والأعيان.كما كرم المعلمين المتميزين بالمدرسة تشجيعاً لهم على الاستمرار في خدمة القرآن الكريم.