فيكتور يحقق الفضية ويتأهل لأولمبياد طوكيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور توما الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي تختتم اليوم في مدينة هوهوت بالصين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبه من أبرز نجوم الأولمبياد ونجوم كأس العالم للجودو من 43 دولة من بينهم أربع دول عربية تتقدمهم دولة الإمارات، السعودية، مصر والمغرب.

وجاء تتويج فيكتور بالفضية في وزن تحت 73 كجم الذي شهد مشاركة 31 لاعباً يتقدمهم في تصنيف تلك البطولة المصنف الخامس السويدي تومي الذي ودع مبكراً، فيما احتل لاعبنا فيكتور المركز 20 في تصنيف البطولة.

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وبفوزه الفضي ضمِن لاعبنا فيكتور بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويمثل التأهل إنجازاً جديداً للجودو الإماراتي الذي ظل يسجل حضوراً دائماً في الأولمبياد.. وجاء تأهل اللاعب فيكتور بعد أن تخطى أكثر من لاعب ضمن المجموعة (سي) التي افتتح مشواره فيها بالفوز المثير على اللاعب الصيني صاحب الأرض والجمهور فانج هونج يون، ثم الفرنسي شينج والألماني وانتيك والكندي مارغولدين بالرغم من تأثره بإصابة طفيفة في الكتف إلا أنه أكمل المباراة، واستطاع تحقيق الفوز ليتأهل للمباراة النهائية التي واجه فيها بطل أذربيجان حيدروف هايدات ليخسر الذهبية ويحقق الميدالية الفضية.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بأن تأهل اللاعب فيكتور ثمرة للدعم الذي تجده رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة، والتي تخطت الإقليمية للعالمية، بعد أن شارك اتحاد الجودو في أولمبياد بكين في 2008 عن طريق اللاعب سعيد القبيسي، وفي عام 2012 في لندن باللاعب حميد الدرعي، وفي الدورة الأولمبية الصيفية ال31 التي بريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2016، استطاع فيها لاعبنا فيكتور توما تحقيق الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم، والتي كانت أولى ميداليات العرب في أولمبياد ريو.

وقال: تأهل لاعبنا فيكتور توما لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو ثمرة عمل وتخطيط لعدة سنوات، خاض من خلالها اللاعب العديد من المعسكرات التدريبية في مختلف الأكاديميات المتخصصة في مجال اللعبة باليابان وأوزبكستان والمجر، كما أنه شارك في العديد من البطولات الإقليمية والعالمية، وتمثل مشاركته الحالية الإعداد لبطولة «التسامح» جراند سلام أبوظبي للجودو التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة أبوظبي.