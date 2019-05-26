رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن "إعادة النظر" في الاعتراف بإسرائيل

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وأضاف اشتية: "إسرائيل تشن علينا حرب حول الرواية، تريد أن تزور روايتنا حول الاقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض".
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحن اليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه".
وقال: "سنعمل في الحكومة التي هي أحد أوتاد تعزيز شرعية الرئيس محمود عباس، على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافية والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن".
ودعا رئيس الوزراء، الفلسطينيين في الشتات القدوم إلى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة ستقدم لهم التسهيلات.
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