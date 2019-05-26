القبض على مسؤول "بيت المال" الداعشي في العراق

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وجاء في بيان الخلية، السبت، أن "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على مسؤول ما يسمى "خلية بيت المال" التابعة لعصابات داعش الإرهابية"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعة مستمرة في قضاء عنه بالأنبار".

وتعلن القوات الأمنية العراقية كل فترة عن اعتقال قادة وعناصر بارزة في تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، أنها تمكنت من اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى، بحسب موقع قناة "البغدادية" العراقية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة القى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى (بالحسبة) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".