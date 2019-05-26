صور.. السفير البريطانى فى الخرطوم إماما للمصلين بعد مأدبة إفطار بمنزله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام سفير المملكة المتحدة لدى السودان، عرفان صديق، بدعوة المارة أثناء أذان المغرب إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله في الخرطوم". السفير البريطانى فى السودان يقدم افطار للصائمين ونشر الحساب الرسمي لسفارة المملكة المتحدة في الخرطوم على تويتر، مجموعة صور للسفير مع ضيوفه من مواطني السودان. ومن بين الصور أيضا، تلك التي تظهر السفير وهو يصلي مع ضيوفه كإمام. Advertisements

السفير البريطانى فى السودان يقدم افطار للصائمين 2

السفير البريطانى فى السودان يقدم افطار للصائمين 3

السفير البريطانى فى السودان يقدم افطار للصائمين 4

السفير البريطانى فى السودان يقدم افطار للصائمين 5

السفير البريطانى فى السودان يقدم افطار للصائمين 6

السفير البريطانى يؤم المصلين

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