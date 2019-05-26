اشتية: لا يمكن مواصلة الاعتراف بإسرائيل وهي لا تعترف بنا

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365



قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، السبت، إنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا".

جاء ذلك في كلمة له على هامش مأدبة إفطار بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان من مكتبه، وصل الخليج 365 نسخة منه.



ونقل البيان عن اشتية قوله: "نحن في المجلس الوطني والمركزي (تابعين لمنظمة التحرير) سنعيد النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".



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كما دعا فلسطينيي الخارج إلى العودة والاستثمار في بلاده، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم لهم جميع التسهيلات اللازمة.



ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر المجلس المركزي إنهاء جميع التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.



وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يُشار أن تصريحات اشتية تتزامن مع ترقب عالمي لكشف واشنطن عن "صفقة القرن"، التي تقول إنها تقدم حلًا نهائيًا للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي، وسط مؤشرات لتحيزها لتل أبيب، وعزم واشنطن فرض ضغوط كبيرة على الفلسطينيين لقبولها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.