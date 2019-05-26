القدس.. إصابة شبان فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أصيب شبان فلسطينيون، مساء السبت، إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365 أن جنود الاحتلال استفزوا عددًا من الشبان في منطقة باب الواد داخل البلدة القديمة، قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابات.

ونقل عدد من الشبان إلى عيادات مختلفة لتلقي العلاج.

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كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، بحسب الشهود، شابًا، رغم إصابته بنزيف حاد من وجهه؛ وتم تحويله إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.



يشار أن القوات الإسرائيلية تعتقل مواطنين فلسطينيين من كافة أنحاء القدس الشرقية، بشكل شبه يومي.



وتعتبر القدس الشرقية منطقة تحتلها إسرائيل بحسب القانون الدولي، إلى جانب بقية الضفة الغربية.

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