الخطوط التركية تستعد لإمداد فلسطين بوفود سياحية جديدة

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365
أعربت الخطوط الجوية التركية، السبت، عن استعدادها للتعاون مع وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، من إجل إمدادها بوفود سياحية جديدة.
جاء ذلك في لقاء جمع مدير المبيعات في الخطوط التركية، محمد فاتح دورماز، مع وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وفق بيان للوزارة، اطلعت عليه الخليج 365.
وأشار دورماز إلى أن الخطوط الجوية التركية مستعدة للتعاون بشكل يساهم في إمداد فلسطين بوفود سياحية جديدة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل عمل ترويج مشترك لفلسطين في عدد من دول العالم، إضافة لإمكانية فتح آفاق تعاون جديدة بين الجانبين.
من جانبها، لفتت "معايعة" إلى متانة العلاقات الفلسطينية التركية المشتركة في جميع المجالات.
وأشارت إلى تطلعها "لدور أكبر للخطوط الجوية التركية في دعم الخطط الترويجية الفلسطينية، الهادفة لاستقطاب وفود سياحية وفئات سياحية جديدة".
وتشير أرقام إحصائية لوزارة السياحة الفلسطينية إلى زيارة أكثر من 130 ألف سائح تركي لفلسطين خلال العام الماضي.
وبلغت أعداد السياح الذين زاروا الأراضي الفلسطينية خلال العام 2018، أكثر من 3 ملايين، حسب بيان سابق لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية.
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