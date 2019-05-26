ملك البحرين يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي أوضاع الخليج

المنامة/ الخليج 365

بحث العاهل البحريني، حمد بن عيسى، الجمعة، مع جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس، الأوضاع بمنطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال لقاء حضره السفير الأمريكي لدى المنامة جستن هيكس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية وأحداث المنطقة.

بدوره، رحب ملك البحرين، بجهود مالوي لتطوير التعاون وتعزيز التنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين.



وأشار إلى "الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدولي".



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من جهته، القائد العسكري الأمريكي، عرضا للموقف الحالي في منطقة الخليج العربي، وفق المصدر ذاته.



وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا في الآونة الأخيرة، جراء حرب كلامية وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة ودول عربية من جهة، وإيران من جهة أخرى، صاحبتها تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة.



ويتصاعد التوتر أيضًا بين طهران ودول بالخليج تتهمها بتهديد المنطقة مثل السعودية والإمارات.



كما تستضيف البحرين، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، ورشة عمل اقتصادية، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وتعتزم واشنطن، بعد شهر رمضان الجاري، إطلاق خطة للسلام (صفقة القرن)، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.

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