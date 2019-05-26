«بلدي الرياض» يطلق مبادرة للكشف عن الكوادر الوطنية من «المكفوفين»

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جدة - متابعة الخليج 365 - عبد الهادي السبيعي:
تفاعل مغردون مع مبادرة أطلقها رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس البلدي بالرياض، الأستاذ محمد الشويمان.
وطرح الشويمان استطلاع مبدئي للرأي بهدف البحث عن الكوادر الوطنية من المثقفين وحاملي الدرجات العلمية العليا من المهندسين والمخترعين والإعلاميين من شريحة المكفوفين.
ووثق الاستطلاع لأسماء عديدة من أبناء الوطن وضعت بصمتها في سجل العطاء والإنجاز من فئة المكفوفين.
وقال الشويمان لـ “الخليج 365”: إن هذه الشريحة قدمت و لا تزال تقدم وتكتب في سجل إنجازاتها كل ما هو مبهر ومفيد للوطن في جميع المجالات، خاصة المجالات الأكاديمية والقضاء و المحاماة والإعلام والتقنية, وغيرها من المجالات، وأشار الشويمان إلى ضرورة الاحتفاء بهذه الكوادر الوطنية والاعتراف بقدراتهم الكبيرة.
وتابع: أعمل الآن على تدوين هذه الأسماء في الوقت الحالي وسيتبع هذا التدوين مراحل أخرى.
الجدير بالذكر أن هناك قائمة كبيرة ومميزة من الأسماء التي شغلت مناصب وحصلت على أعلى الشهادات تم ذكرها من خلال هذا الاستطلاع.
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