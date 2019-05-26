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رئيس البرلمان العراقى يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، إلى ضرورة توحيد جميع الصفوف لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد مكتب رئيس "النواب العراقي" ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن الحلبوسى شدد - خلال اللقاء مع رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفى العاصى - على "ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة - مرة أخرى - بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف، وبذل المزيد من الجهود، والعمل على حل جميع المشاكل العالقة فى البلاد.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب العراقى بحث - أيضا - مع العاصى أوضاع النازحين فى محافظة كركوك، كما أكد أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء المحافظة.

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يأتى هذا التصريح عقب يوم من إعلان مصدر أمنى عراقى مقتل 4 أشخاص فى هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة صلاح الدين العراقية.

ويشن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى هجمات متفرقة - بين حين وآخر - فى العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمتهم عسكريا فى العراق فى شهر ديسمبر عام 2017.

 

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