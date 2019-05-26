شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدفاع المدنى ينتشل جثة طفل سقط فى مستنفع مائى بمنطقة جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الدفاع المدنى السعودى، من انتشال جثة طفل من وسط مستنقع مائى فى وادى خلب بمحافظة أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان.



قوات الدفاع المدنى أثناء عملية الانتشال

وكتب حساب الدفاع المدنى على تويتر: "مدنى أحد المسارحة يخرج جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بعد سقوطه فى مستنقع مائى بوادى خلب، نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

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قوات الدفاع تنتشل جثة الطفل

فيما كشفت صحيفة تواصل السعودية، أن إدارة الدفاع المدنى شددت على ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن الأودية ومجارى السيول ومناطق تجمعات الأمطار حفاظاً على سلامتهم.