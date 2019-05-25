شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تلتهم سيارة متوقفة.. والسر في «شاحن متنقل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتعلت النيران في سيارة كانت متوقفة أمام أحد المنازل، وفشل صاحبها في إخمادها، يُرجح أن السبب يعود لشاحن متنقل كان بداخلها.

وأظهر مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة، بداية الحريق بدخان كثيف ظهر من داخل السيارة، ومن ثم امتد إلى مكوناتها، وأسرع عدد من المتواجدين حولها لاستطلاع الأمر، إلا أن النيران كانت سريعة وقوية، وانتقلت بين جنباتها ولم تعطِ فرصةً لإنقاذ السيارة.

كما أوضح مقطع آخر السيارة بعد إخماد الحريق من قِبل الدفاع المدني، وتضررها بشكل كامل، وعرضَ صاحبها شاحناً متفحماً قال إنه المتسبب في الحريق، محذراً من ترْكِ مثل هذه الشواحن داخل السيارات.

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