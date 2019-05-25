شكرا لقرائتكم خبر عن ‎مستفيد يطالب «حساب المواطن» بإيداع الدعم قبل العيد.. و«البرنامج» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب أحد المستفيدين من برنامج حساب المواطن، بإيداع دعم الدفعة الجديدة “دفعة يونيو” قبل يوم من عيد المبارك.

وقال حساب المواطن ردًا على المستفيد: “إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو”.

ويتوقع أن يُصادف عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، أي قبل موعد صرف إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن التي توافق يوم 10 يونيو بنحو 6 أيام.