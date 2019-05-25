شكرا لقرائتكم خبر عن ظهران الجنوب.. إنقاذ مقيم احتجزته السيول داخل «هايلوكس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:
أنقذت فرق الدفاع المدني بظهران الجنوب،مساء اليوم، مقيماً من جنسية عربية كان قد احتُجز بأحد الأودية، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من استخراجه من السيل وهو بصحة جيدة.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع للمدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: باشر مدني ظهران الجنوب مساء السبت ١٤٤٠/٩/٢٠ بلاغًا عن احتجاز شخص من جنسية عربية داخل مركبة من طراز هايلوكس غمارة ٢٠١٣م في سيل بوادي (عار) بمحافظة ظهران الجنوب .. وقد عملت فرق الدفاع المدني على استخراجه من مياه السيل وهو بصحة جيدة.
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