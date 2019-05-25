شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول لـ «مشاجرة» داخل مسجد.. ووكيل محافظة بارق يكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل محافظة بارق، إبراهيم بن عامر آل منشط، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل مسجد ذكر أنه أحد مساجد محافظة بارق.

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وأكد “آل منشط” أنه بالتدقيق في محتوى المقطع وبالتنسيق مع الجهات المعنية؛ اتضح أنه ليس في محافظة بارق، بل أنه نُشر قبل عامين بالمدينة المنورة، ومن ثم لا صحة لتداوله على أنه بمحافظة بارق ووقع حديثاً.

وشدد على أهمية وضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة، وعدم نشر أو تداول مثل تلك المقاطع أيًا كان موقعها ومحتواها، لافتاً إلى أن المملكة وضعت القوانين والأنظمة التي تخول للجهات المعنية مساءلة كل من يقوم بتداول مثل تلك المقاطع.