باسيل: سنسقط مخطط التوطين وسيعود الفلسطينيون والسوريون إلى أرضهم

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© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وتابع الوزير، "سنسقط مخطط التوطين، وسيعود الفلسطيني والسوري إلى أرضه ودولته ووطنه، وهذا هو تصميمنا وهذا هو لبنان الذي نعرفه: أرض الكرامة لكل إنسان حر وليس موطنا للتهجير ولامتهان كرامة الناس".
وتأتي تصريحات باسيل بعد ساعات من تصريحات مشابهة لأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، والتي شدد فيها على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، متهما الولايات المتحدة ودول الخليج بعرقلة تلك العودة لأسباب سياسية، ذكر على رأسها الانتخابات الرئاسية السورية المقررة العام بعد المقبل.
وتقول السلطات اللبنانية، إنها تستضيف 500 ألف لاجئ فلسطيني، وحوالي 1.5 مليون سوري، وهو ما تعتبره عبئاً كبيراً، وكثيرا ما طالبت بيروت الجهات الدولية بالمساعدة في تسهيل عودة النازحين واللاجئين لبلدانهم في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية.
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