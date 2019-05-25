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© AFP 2019 / Bandar Al-Dandani
وقامت جميع الإدارات الخدمية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل طاقتها كافة من الكوادر البشرية والآلية والعمل وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي، وتنظيم وإدارة الحشود، وذلك أثناء هطول الأمطار التي قالت الوكالة إنها روت الأرض.
ومن جانبها علقت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلة على أمطار مكة المكرمة وقالت في منشور على حسابها: "أمطار الخير تهطل على الحرم المكي في مكة المكرمة.. ما أجمل الخير عندما يأتي في العشر الأواخر من رمضان".
كما نشرت الصفحة الإسرائيسلة فيديو للأمطار التي هطلت على المسجد الحرام عصر اليوم.
وفي السياق أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نفذت الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصاً مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك، وذلك وفق برامج زمنية ودورية تم إعدادها مسبقاً بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان حيث تضمنت الأعمال غسيل ومسح الأرضيات داخل صحن المطاف وسطحه وساحاته وممراته بواسطة مكائن غسيل خاصة ومزودة بمواد النظافة اللازمة والمعطرة.
وكثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة في السلامة وإدارة الحشود وتوجيه المصلين إلى داخل أروقة المسجد الحرام حرصاً على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة على مكة المكرمة... وإسرائيل تعلق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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