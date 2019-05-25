الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة المصرية، اليوم السبت، إن السيسي استقبل رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، بقصره الرئاسي بالقاهرة.

ووفقا للبيان، فقد أكد الرئيس المصري "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية".

كما أكد البيان أن تم التوافق على "أستمرار التشاور المكثف بهدف المساهمة في تحقيق استقرار السودان، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب السوداني الشقيق، والانحياز لخيراته".

وذكر أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان بدأ، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، ووصل البرهان مصر، في أولى زياراته الخارجية، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، وتأتي هذه زيارة قبل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المرتقبة صباح الأحد، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين فيما لا تزال المفاوضات متوقفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.