الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له ببغداد

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بغداد — سبوتنيك. وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فقد أكد الرئيس العراقي خلال لقاءه بوزير الخارجية الإيراني على حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي، مشددا على أن العراق يسعى إلى أن يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من أجل بناء علاقات متوازنة مع الدول كافة، لاسيما دول الجوار وفقا للمصالح المشتركة.
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وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب والتصعيد والركون إلى التهدئة واعتماد الحوار البناء من أجل ترسيخ أسس السلام في المنطقة، وأهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.
كما قدم الوزير الإيراني دعوة الرئيس روحاني للرئيس العراقي لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.
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