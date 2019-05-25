شاهد... إضاءة مبنى وزارة الخارجية المصرية بكلمة "أفريقيا"

وشارك الحساب الموثق للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة لمبنى الوزارة وهو مضاء بكلمة "أفريقيا".

وهنأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أبناء القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، اليوم السبت، مشيرا إلى أن هذه الذكرى التاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، والتي دشنت عهدا جديدا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك، بين دول القارة.

وفى الذكرى الخمسين للاتحاد الأفريقى، عام 2013 احتفل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بيوم أفريقيا، من خلال إطلاق جدول أعمال 2063، من أجل رؤية طويلة الأجل لأفريقيا.

كما قام الاتحاد عام 2017، بإطلاق وكالة الصحة العامة على مستوى القارة الأفريقية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتى تم إنشاؤها لمساعدة الدول الأفريقية الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة.