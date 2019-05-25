وقوع أربعة قتلى وسبعة جرحى من المدنيين في ريف حماة

© Sputnik . Bassel Shartouh

وقال اللواء، "قام مسلحو منظمة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة، المنظمة المحظورة في روسيا) صباح يوم 25 مايو/أيار، بإطلاق الصواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب على مناطق عين الكروم والسقيلبية في شمال محافظة حماة"، مشيرا إلى أن الإرهابيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا.

وأضاف كوبتشيشين، أن نتيجة للهجمات، قُتل أربعة مدنيين على الأقل، وأصيب سبعة آخرين بدرجات متفاوتة من الخطورة".

وأعلن الجيش الروسي، أن الجيش السوري صد هجوما لإرهابيي جبهة النصرة وقتل 50 مسلحا ودمر دبابة و 5 عربات محملة بمدافع آلية، كما صد هجوم شنه أكثر من 200 من إرهابيي جبهة النصرة في محافظة حماة السورية.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن في مساء يوم 24 أيار/مايو، هاجم مسلحي النصرة والجماعات الموالية لهم "مواقع لقوات الحكومة قرب الهيرة وغريان شمال حماة بنحو 200 مقاتل، ودبابتين، ومركبة مشاة، و 13 عربة مزودة بمدافع ثقيلة"، مشيرا لتدمير الجيش السوري لدبابة وعربة مقاتلة وخمس عربات مزودة بمدافع ثقيلة وفضلا عن قتل 50 مسلحا".

وأكد أيضا أن العمل مستمر بشأن العفو عن الأشخاص الذين تهربوا من المهام العسكرية، بما في ذلك بين اللاجئين والأفراد السابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية، وحتى 24 مايو/أيار، تم منح العفو لـ58001 شخص.

هذا ونفذت وحدات من الجيش عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدات اللطامنة وكفرزيتا والهبيط في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، كما نقلت وكالة "سانا".