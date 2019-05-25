دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات iOS 13 تكشف عن بعض تفاصيل مواصفات هواتف iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت مؤخراً تسريبات جديدة للإصدار iOS 13 من نظام تشغيل ابل، كشف من خلاله عن بعض مواصفات سلسلة هواتف iPhone 11.

إستعرضت قناة EverythingApple على اليوتيوب بعض من مواصفات الكاميرة في هاتف iPhone 11 التي كشف عنها في تحديث iOS 13.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي أعلى إصدار من سلسلة iPhone 11 مع شاشة OLED بحجم 6.5 إنش، بينما يأتي الإصدار الثاني بشاشة OLED مميزة بحجم 5.8 إنش، كما يأتي كلا الإصدارين بنفس النتوء العلوي في الشاشة المميز لإصدارات هذا العام.

أيضاً تقدم ابل في إصدارات هذا العام تحسينات كبيرة في تقنية Face ID لتأتي بآداء أفضل هذا العام، حيث ستتميز بقدرة على تحديد وجه المستخدم من زوايا أوسع، لذا من المتوقع أن تدعم التعرف على الوجه من مسافة قريبة أيضاً.

من جانب أخر تدعم ابل الإصدارات الجديدة بتصميم مميز بطبقة زجاجية غير لامعه مع تصميم غير لامع أيضاً في الإطار الجانبي المعدني أو من الفولاذ المقاوم للصدأ، أيضاً من بين التحسينات المقدمة من ابل في هذه الإصدارات في المكبرات الستريو التي تأتي بتحسينات ملحوظة أيضاً.

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أيضاً من المقرر أن تأتي سلسلة هواتف iPhone 11 هذا العام بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي، وأخر telephoto، ومستشعر ثالث مميز بعدسات ذات زوايا واسعة على أن يضم الأخير تقنية OIS كما أشارت التسريبات السابقة، إلا أن التقرير الجديد يؤكد على أن ميزة التثبيت البصري ستكون متاحة في المستشعر الرئيسي ومستشعر telephoto، على أن يأتي مستشعر ثالث بميزة التثبيت البصري في إصدارات ابل من هواتف الأيفون في 2020.

أيضاً من المقرر أن يدعم المستشعر المميز بزوايا واسعة زاوية عرض 120 درجة، كما تعمل ابل على ضم فلاش LED بتحسينات أكثر في الكاميرة الخلفية، دون أي تغيير في حجم الفلاش، إلا أنه من المقرر أن يدعم إضاءة مساحة أكبر بسطوع أعلى أيضاً، كما يأتي تصميم الكاميرة في الجهة الخلفية بسماكة أقل من إصدارات هذا العام.

من جانب أخر تقدم ابل ترقية جديدة لتقنية HDR الذكية في الإصدارات الجديدة ترقى للمنافسة بين الإصدارات المميزة في الأسواق، هذا إلى جانب بعض مميزات iOS 13 التي تظهر في هواتف iPhone 11 هذا العام، ومن بينها الثيم المظلم، الذي يتوسع في الإصدار القادم ليشمل تطبيقات الطرف الثالث أيضاً، حيث تشير التسريبات إلى أن ابل تقدم الثيم المظلم بلون الرمادي الداكن كبديل للون الأسود.

أيضاً من المقرر أن يدعم تحديث iOS 13 المستخدم في تقنية التعلم المميزة بالذكاء الإصطناعي والتي تعمل على التعلم من سلوك المستخدم لدعم إدارة الذاكرة العشوائية في الهاتف على الوجه الأمثل وذلك عبر تحميل مسبق لبعض التطبيقات المستخدمة غالباً لخفض وقت إستجابة إطلاق هذه التطبيقات.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات iOS 13 تكشف عن بعض تفاصيل مواصفات هواتف iPhone 11 ظهر على التقنية بلا حدود.