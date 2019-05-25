صور.. الدفاع المدنى ينجح فى إخماد حريق شب بمصنع بولاية نزوى فى سلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بولاية نزوى بمحافظة الداخلية فى سلطنة عمان، مساء اليوم، السبت، دون وقوع إصابات. وكتب حساب الدفاع المدنى والإسعاف العمانى، عبر تويتر: "تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدنى والإسعاف بمحافظة الداخلية من إخماد حريق شب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بولاية نزوى".

قوات الدفاع المدنى أثناء عملية الإطفاء وأكد الحساب، أنه لم يتم تسجيل أى إصابات جراء الحريق. Advertisements

عملية إطفاء الحريق

سيارات الإطفاء

جانب من إطفاء الحريق

الدفاع المدنى

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