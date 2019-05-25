غزة.. متطوعون يقيمون إفطارًا لـ2200 صائم بتمويل تركي

غزة / محمد ماجد / الخليج 365



أقام متطوعون فلسطينيون، السبت، مأدبة إفطار لـ2200 شخص في قطاع غزة، بتمويل تركي.



وقال رمضان عسلية، مندوب فريق "Gazze'ye Hayat Ol" (كن حياة لغزة)، يأتي في إطار مساعي التخفيف عن أهالي القطاع المحتاجين في رمضان، في ظل ظروف معيشية صعبة، جراء الحصار الإسرائيلي المحاصر.



ولفت "عسلية" إلى أن الفريق التركي يعمل على مساعدة القطاع، من خلال جمع التبرعات من تركيا، وإرسالها لفائدة الشرائح الفقيرة.



وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع، منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته منتصف يونيو/حزيران 2007.

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