خالد_العطوي: الطرد أثر على أداء #الأخضر أمام #فرنسا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكد خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عاما، أن طرد فرج الغشيان لاعب وسط الأخضر في بداية اللقاء، أثر على أداء منتخبنا أمام فرنسا.
وتعرض المنتخب السعودي للخسارة أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في افتتاح مبارياته بمونديال الشباب “بولندا 2019”.
وقال العطوي عقب اللقاء:”أن تلعب منذ الدقيقة 12 بعشرة لاعبين، هذا يعني أن التكتيك الذي عملت عليه قبل المباراة سيتغير”.
وأضاف:”واجهنا منتخب ذو إمكانيات كبيرة، وبإذن الله سيكون القادم أفضل إن شاء الله”.
وبنتيجة اليوم، يتذيل المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط، حيث يحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب بنما في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، وبنفس الرصيد منتخب مالي في المركز الثالث.
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