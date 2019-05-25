صورة| #التعاون يكشف عن شعاره الجديد

صحيفة الخليج الإلكترونية دشن نادي التعاون، شعاره الجديد في احتفالية بالصالة الرياضية بالمنشأة الجديدة بالنادي. وكان التعاون قد وجه دعوة عامة لجميع مشجعيه لحضور حفل تدشين الشعار الجديد للتعاون بالموسم المقبل. وكان التعاون قد حقق إنجازًا كبيرًا في تاريخه خلال الموسم المنقضي “2018-19″، حيث توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، كما احتل المركز الثالث في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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