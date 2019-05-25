كاس العالم للشباب: #البرتغال تسقط #كوريا_الجنوبية في الجولة الاولى صحيفة الخليج الإلكترونية افتتح منتخب ​البرتغال​ مشواره في بطولة ​كاس العالم للشباب​ تحت 20 عامًا، بالفوز على منتخب ​كوريا الجنوبية​ بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بين الطرفين في ملعب “مييسكي بييلسكو بيالا” في بولندا، ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة. سجل هدف الفوز لمنتخب البرتغال اللاعب ترينكو فرانسيسكو في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء. Advertisements وتصدر منتخب البرتغال مجموعته موقتا برصيد 3 نقاط، فيما تذيل المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة. ويلعب في وقت لاحق ضمن المجموعة ذاتها كل من الارجنتين وجنوب افريقيا. 25/05/2019 6:46 م وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/261210.html

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