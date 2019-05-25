شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل تبوك» تُفجر مفاجأة بشأن حقيقة «المعنَّفة أريج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:

فجَّر محمد الحربي، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، اليوم السبت، مفاجأة بخصوص قضية الفتاة أريج التي ضجت بقصة تعنيفها مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

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وأوضح الحربي أنه تم التواصل مع المواطنة التي نُشرت قضيتها في وسم “#أريج_معنفة_تبوك” عدة مرات ولكنها لم تحضر لمركز الحماية في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن الحالة المذكورة، قد تم تسجيل بلاغ بشأنها عن طريق نظام البلاغات 1919، وتم إغلاق البلاغ بناءً على رغبتها وعدم حضورها لمركز الحماية.

وأوضح مدير “عمل تبوك” أن قضيتها ما زالت في النيابة، حيث الخليج 365 إدارة مركز الحماية متابعتها لاتخاذ الإجراءات النظامية، إلى جانب عدم استشعار المركز أن وضعها حرج أو أنها ترغب في تدخل عاجل.