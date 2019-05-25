وزير العمل يكشف عن توجُّه وزارته الفترة المقبلة بخصوص «التوطين»

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية فعالة وتكامل مع قطاع الأعمال لتحفيزه على النمو، والتوسع في توطين الوظائف.

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وبيّن الراجحي خلال لقائه أمس بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن الوزارة أطلقت 71 خدمة موجهة لمنشآت القطاع الخاص والأفراد، وجزء كبير منها متاح من خلال منصة “قوى”، مؤكداً أن جميعها ستكون متاحة في المنصة قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن الوزارة تعمل على تمكين ودعم كل من لديه رغبة وتوجه في مجال العمل التنموي والجمعيات التخصصية، كما تسعى إلى مضاعفة أعداد الجمعيات التخصصية خلال الأعوام المقبلة انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وتحدث المهندس الراجحي عن إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات مختلفة، بھدف تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، من خلال برامج التمكین المختلفة وتطوير وتحسين فاعلیتھا وتأهيل قدرات القائمين عليها.