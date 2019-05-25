شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من سفارة المملكة في الفلبين بشأن الطيار السعودي المفقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت سفارة المملكة في العاصمة الفلبينية مانيلا بياناً صحفياً بشأن المواطن “عبدالله الشريف” المفقود في الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية، أوضحت فيه آخر مستجدات الوضع، ومتابعتها لعمليات البحث الجارية هناك.

وأوضحت السفارة أنها تلقت اتصالاً صباح يوم السبت 19 مايو من المواطن محمد خالد الشريف المقيم للدراسة مع شقيقه عبد الله في معهد “اورينت فلايت سكول” للطيران، مفيداً بفقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه وفي حينه كوّنت السفارة فريق عمل على مدار الساعة بالتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية.

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وأضافت أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة والطاقم بدأت حسب الإحداثيات المبلغة لهم من معهد الطيران، فيما أصدرت هيئة الطيران المدني الفلبيني يوم 20 مايو بياناً رسمياً عن فقدان الطائرة وأنه لم يتم العثور على الطيارين، وأن عمليات البحث ما زالت مستمرة إلى تاريخ صدور البيان.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية في المملكة تتابع وبشكل مستمر مع السفارة مجريات البحث عن المواطن، وعليه تؤكد السفارة أنها سوف تستمر في بذل كافة الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلبينية ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني والسلطات الفلبينية ذات العلاقة.

وبيّنت السفارة أنها تحفظت على نشر البيان الصحفي في حينه بناءً على رغبة أسرة المواطن، وعليه قامت السفارة بإصدار هذا البيان لما ورد من استفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، درءاً لأي إشاعة، راجية أن يعود المواطن المفقود سليماً معافًى.