بيان جديد من السفارة السعودية عن المواطن المفقود في الفلبين

القاهرة– سبوتنيك. وقالت السفارة، في بيان صحفي نشر عبر حسابها الإلكتروني على "تويتر"، "تلقت السفارة اتصالا، صباح يوم السبت بتاريخ 19 أيار/مايو 2019، من المواطن محمد خالد الشريف المقيم للدراسة مع شقيقه عبد الله في معهد الطيران، مفيدا فقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه".

​وأشارت السفارة السعودية على أنها كونت فريق عمل على مدار الساعة بالتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية، وتم البدء في البحث عن الطيارة المفقودة والطاقم، حسب الإحداثيات المبلغة لهم من معهد الطيران.

وأشارت السفارة إلى أن هيئة الطيران المدني الفلبيني أصدرت، بتاريخ 20 أيار/مايو 2019، بيانا رسميا عن فقدان الطائرة، ولم يتم العثور على الطيارين، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت مستمرة إلى تاريخ صدور البيان".

وأكدت السفارة أن وزارة الخارجية السعودية تتابع بشكل مستمر معها مجريات البحث عن المواطن، مؤكدة أنها ستستمر في بذل كل الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلبينية ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني والسلطات ذات العلاقة.

​ولفتت السفارة إلى أنها تحفظت على نشر البيان الصحفي في حينه، بناء على رغبة أسرته، إلا أنها قامت بإصداره لما ورد من استفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، درءًا لأي إشاعات.

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وعبرت السفارة عن أملها في أن تسفر نتائج البحث بشكل إيجابي عن عودة المواطن السعودي إلى ذويه سالماً.

وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.

وذكرت أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران، شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.

وتقوم ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني بعمليات البحث والإنقاذ.