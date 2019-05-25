قبل القمتين المرتقبتين... الملك سلمان يصل مكة

ونشرت صفحة "أخبار السعودية" على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، تغريدة له، وأرفقت فيها صورا للعاهل السعودي، الملك سلمان، لحظة وصوله إلى إمارة مكة.

ودار حديث عفوي باسم بين الملك سلمان والأمير خالد الفيصل، خلال استقبال الأخير للعاهل السعودي، لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام في مكة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب، في 30 مايو/أيار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو/أيار 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".